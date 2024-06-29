Fatih Terim'e rest çekmişti. Dibi gördü

Bir zamanlar Galatasaray'ın gözde genç ismi olan Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu.

2. LİG'E TRANSFER OLDU

Mustafa Kapı, 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile sözleşme imzalandı.

Sözleşmenin 2 yıllık olduğu ifade edildi.

FATİH TERİM'E REST ÇEKMİŞTİ

Mustafa Kapı, Galatasaray'da oynadığı dönemde Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde A Takım'a kadar yükselmişti.

Daha sonrasında Marsilya'ya gitmek isteyen Mustafa Kapı, Fatih Terim ve yönetimin yeni sözleşme teklifini reddetmişti.