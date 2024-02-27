Fatih Terim'e Yunan gazeteciden büyük hakaret. Bu da söylenmez ki bakın ne dedi

Panathinaikos'un Kifsia ile 1-1 berabere kalarak zirveden uzaklaşması Yunanistan'da Fatih Terim'e yönelik öfkeyi artırdı.

Öyle ki gazeteler ve taraftarlar hakaretlere varan yorumlarda bulundu.

Sport 24'te yer alan yorumda Fatih Terim'in bu futbol zihniyetiyle Panathinaikos'ta başarılı olmasının mümkün olmadığı ileri sürüldü.

Sportime ise "Terim'den endişe verici hareketler. Maç sonu açıklamaları rahatsızlık veriyor. Bunun en iyi örneği lig sonuncusuna karşı oynadıkları maç için "maçı domine ettik" demesi. Hem de takımının üretmekte zorlandığı bir dönemde. Ve bu onun açıklamalarıyla uyuşmayan ilk görüntü değildi" diye yazdı.

Taraftarların sosyal medya mesajlarında çok sayıda hakarete varan laflar yer alırken, SDNA'da görev yapan gazeteci Alexis Spyropoulos, ağır bir ifade kullandı.

Alexis Spyropoulos, şunları söyledi:

"Bana göre Panathinaikos'un bir futbol teknik direktörüne ihtiyacı var ama bunu şimdi söylemiyorum. Fatih Terim açıklanır açıklanmaz onun patentli bir şarlatan olduğunu söyledim. Bence bir antrenör hakkında bir fikriniz olduğunda bunu söylemek için iki gol beklemezsiniz, o anda söylersiniz ve oradan değerlendirilirsiniz. Panathinaikos futboldan uzaklaşıyor, yavan bir futbol oynuyorlar. Günümüz dünyasında futbol böyle oynanmıyor. Terim'in bir özgeçmişi var ama Dusan Bayevic'in de var ama Melissanidis'e sorun bakalım bugün onu AEK'nın başına getirecek mi?

Futbol başka bir şeydir. Sonuç üzerinde durmuyorum ama Panathinaikos'un yavaş ama emin adımlarla futbolun A ve B'sinden uzaklaştığını görebiliyorum. Futbolun mantığına dönmesi gerekiyor."