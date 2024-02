Fatih Terim hesap verdi

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aris'i 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında gündem yaratan açıklamalar geldi.

"Bugün çok ciddi ve iyi bir futbol sergiledik. İyi bir oyun ortaya koyduk" diyen Terim kaybedilen puanların hesabını verdi.

Terim, "Yedek kulübesinde oyundan zevk aldım. Rakibimiz de futbol oynamaya çalıştı, bu da bize yardımcı oldu. Genelde yüzde 80-85 topla oynuyoruz, 50 civarında orta yapıyoruz, 30 kez rakip ceza sahasında topla buluşuyoruz ve 2-2 bitiyor. Sonra skoru önde tutuyoruz, kendi kalemize hiç pozisyon vermiyoruz ve birden on kişi kalıyoruz ve sonra kendi kalemize gol atıyoruz. Bunu unutalım. Puan kaybettiğimiz için çok üzgündük.

Bu yüzden bu üç gün hepimiz için pek keyifli ve rahat geçmedi. Bugün bireysel oynamaktan takım oyununa döndük. Her gün birbirimizi daha iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Bu hafta daha çok yüz yüze görüştük ve konuştuk. Dileğimiz bu oyunu devam ettirmek ve her gün bir şeyler daha katmak. Sakatlarımız da iyileşince daha iyi olacağız. Ama bazı oyuncular sahada gerçekten çok değişiyor" diye konuştu.

"EN TEHLİKELİSİ..."

Fatih Terim, "Kapalı savunmaları da aşabiliriz" derken sözlerini şöyle sürdürdü:

En tehlikeli şey, ne olursa olsun gol atıp kazanacağımıza inanmamızdır. Bu tehlikeli. Sahada doğru hareketleri yapmazsak ve öndeysek bu kazanacağımız anlamına gelmez. Bu yüzden ciddi olmalıyız ve bugünkü gibi oynamalıyız. Ne olursak olalım kazanacağımıza inanmak çok tehlikelidir. Bugün o 4 puanı kaybetmeseydik lider olacaktık. Play-off'lara girmeden kaybettiğimiz şey bu. Her maçı aynı ciddiyetle oynamalıyız. Bir maçı kazandık, diğerini de kazanalım. Gol attık mı? Daha fazlasını atalım, 2,3,4. Her maç, her rakip önemlidir. Bunu her zaman hatırlayacağız ve ona göre oynayacağız.

İŞTE TERİM'İN SÖZLERİ:

Bernard ve Zeke'nin performansı için: İkisi de bizim için çok değerli oyuncular. İkisi de çok iyi oynadılar. Fotis'in aldığı rol ve oynama tarzı çok önemliydi. Bakasetas bugün beklediğimiz gibiydi. Palacios bugün hem savunmada hem de hücumda çok iyi oynadı. Bugünkü savunmamız da iyiydi. Top rakipteyken sahadaki her yeri çok iyi kapattık. Top bizdeyken, çalıştığımız ve istediğimiz şeyi düzenli olarak yaptık. İlk yarıda fark çok büyük olabilirdi. 5-6 şansımız vardı. İkinci yarıda ise Philip erken sarı kart görmesine rağmen çok iyi oynadı.

Çünkü bildiğiniz gibi Juancar sakattı ve yedeği yoktu. Kotsiras'la ilgili de bir parantez açmak istiyorum: İkinci maçta da oynamasını, fedakarlık yapmasını istedim çünkü savunmada da bizim için çok önemli. Bugün hem Samet Akaydın hem de Vitor Hugo için çok sevindim. Kolay değil ama kendilerine ne kadar güvenirlerse bize o kadar çok şey verecekler. Hem hücumda hem savunmada çok yüksek seviyede oynadık. Bugün stada gelen taraftarlarımızın ve bizi televizyonda izleyen taraftarlarımızın memnun olduğunu sanıyorum.

Bugünkü maçın zayıf yönlerine gelince, özellikle savunma hazırlıklarında: Hazırlık aşamalarında daha iyi olmalıyız. Tehlikeli olan bir korner ve bir yan top vardı. Kendilerine güven duydukça daha iyi olacaklar. Benim için çok fırsat yaratmak kadar, rakibe çok fırsat tanımamak da önemli. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Bunu da düzeltip daha iyi olacağız.