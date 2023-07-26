Fatih Terim'in kararı belli oldu

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kararı ortaya çıktı.

Fatih Terim'in kararı belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in hocalığı bırakmama kararı aldığı ortaya çıktı.

Terim'in kararını Galatasaray'da yardımcılığını yapan Necati Ateş açıkladı.

Necati Ateş, Spor Gecesi Digital'de şu ifadeleri kullandı:

"Hocam görevde değilken bile arkasından eleştirenlar var. Fatih hoca hiçbir zaman antrenörlüğü bıraktım demedi ki. Fatih Hocanın halen antrenörlük yapmak istediğini biliyorum.

Azerbaycan'dan Katar'dan teklifler sürekli geliyor. Bir anda İtalya'dan da teklif gelebilir. Fiorentina'nın efsanesinden bahsediyorsunuz. Her an bir teklif gelip görevine yine başlayabilir belli olmaz.

Hocayı sevenler bu işi yapmasını isteyenler var. Dışarıda neler konuşurlar onu bilemem ama hocalık yapmak istediğini biliyorum.

Türkiye'de Milli Takım ve Galatasaray dışında bir takımda görev almaz."

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