Fatih Terim’in kızı Buse Terim boşandıktan sonra soluğu orada aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim’in kızı Buse Terim boşandıktan sonra soluğu orada aldı
Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı 26 Mart 2024’te, 10 senelik evliliklerini noktalamışlardı. Buse Terim boşandıktan hemen sonra soluğu yurt dışında aldı.

10 senelik evliliğini bitiren Buse Terim geçtiğimiz günlerde boşanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz." şeklinde açıklama yapmıştı.

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İş kadını olmasının yanında sosyal medya fenomeni de olan Buse Terim, bu açıklamasından sonra sessiz kalıp hiçbir paylaşım yapmamıştı. Terim aradan geçen birkaç günün ardından sessizliğini bozarak paylaşım yaptı.

Valiz hazırladığını açıklayan Buse Terim, iş için yurt dışına gideceğini söyledi. Nereye seyahat edeceğini takipçilerinin bilmesini isteyen Terim seçeneklere Paris, Colmar ve Milano'yu koydu.

Buse Terim daha sonra Colmar’da çekilen bir fotoğrafını paylaşarak nereye gittiğini belirtmiş oldu.

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