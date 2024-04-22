Fatih Terim'in prensi fırtına gibi esiyor. İstatistikleri alt üst etti

Panathinaikos; Yunanistan Süper Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos son olarak Lamia'yı deplasmanda 5-0'lık skorla mağlup ederken, karşılaşmaya damga vuran isim 2 gol 2 asistle Bakasetas olmuştu.

Ocak ayında Fatih Terim'in yoğun isteği sonrası Trabzonspor'dan ayrılıp Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas, istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Yunan futbolcu, transferinden sonra Panathinaikos ile çıktığı 15 maçta 6 gol attı. iki de asist yaptı.

Ligin ilk yarısında Trabzonspor formasıyla 19 mçta süre alan 30 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Bakasetas'ın, Yunan ekibi Panathinaikos ile sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.