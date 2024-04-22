Fatih Terim'in prensi fırtına gibi esiyor. İstatistikleri alt üst etti

Muhammed Mirza Şeker
Fatih Terim'in prensi fırtına gibi esiyor. İstatistikleri alt üst etti
Fatih Terim'in, Panathinaikos'a transferi için yoğun çaba harcadığı Bakasetas performansıyla göz kamaştırıyor.

Panathinaikos; Yunanistan Süper Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos son olarak Lamia'yı deplasmanda 5-0'lık skorla mağlup ederken, karşılaşmaya damga vuran isim 2 gol 2 asistle Bakasetas olmuştu.

Ocak ayında Fatih Terim'in yoğun isteği sonrası Trabzonspor'dan ayrılıp Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas, istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Yunan futbolcu, transferinden sonra Panathinaikos ile çıktığı 15 maçta 6 gol attı. iki de asist yaptı.

Ligin ilk yarısında Trabzonspor formasıyla 19 mçta süre alan 30 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Bakasetas'ın, Yunan ekibi Panathinaikos ile sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.

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