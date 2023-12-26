Fatih Terim'in Süper Lig'den yapacağı ilk transfer belli oldu

Mustafa Göksel’in haberine göre, 2 yıldır takım çalıştırmamasının ardından Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos ile 1.5 sezon için anlaşmaya varan Fatih Terim’in Yunan ekibinde yapacağı ilk transferle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

FATİH TERİM'İN ONAYI BEKLENİYOR

Trabzonspor ile sözleşmesi yenilenmeyen ve takımdan ayrılmak isteyen Bakasetas'ın, bir süredir Panathinaikos ile görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Deneyimli teknik adamın, bu transferi onaylaması durumunda Bakasetas’ın Yunan ekibine imza atması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 16 maça çıkan Bakasetas, attığı 5 gol ve yaptığı 2 asistle takıma önemli katkı sağladı.