Fatih Terim'in Süper Lig'den yapacağı ilk transfer belli oldu

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Fatih Terim'in Süper Lig'den yapacağı ilk transfer belli oldu
Fatih Terim ile anlaşan Panathinaikos deneyimli teknik direktörün onay vermesi halinde Bakasetas transferini bitirecek.

Mustafa Göksel’in haberine göre, 2 yıldır takım çalıştırmamasının ardından Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos ile 1.5 sezon için anlaşmaya varan Fatih Terim’in Yunan ekibinde yapacağı ilk transferle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

FATİH TERİM'İN ONAYI BEKLENİYOR
Trabzonspor ile sözleşmesi yenilenmeyen ve takımdan ayrılmak isteyen Bakasetas'ın, bir süredir Panathinaikos ile görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Deneyimli teknik adamın, bu transferi onaylaması durumunda Bakasetas’ın Yunan ekibine imza atması bekleniyor.

PERFORMANSI
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 16 maça çıkan Bakasetas, attığı 5 gol ve yaptığı 2 asistle takıma önemli katkı sağladı.

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