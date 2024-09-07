Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı

Tartışma alevlenerek fiziksel boyuta ulaşınca olaya polis müdahale etti.

Kuzey Kıbrıs'a gitmek için İstanbul Havalimanı'nda gelen Fatih Ürek, bir yolcu tarafından saldırıya uğradı. Yaşanan tartışma kısa sürede fiziksel boyuta ulaşınca, olaya polis müdahale etti.

Tekerlikle sandalye ile uçağa binen Fatih Ürek ile bir yolcu arasında tartışma başladı. Yolcunun Fatih Ürek'e hakaret etmesiyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek itiş kakışa döndü.

Olaya polisin müdahale etmesinin ardından uçuşun bir süre geciktiği belirtildi.

Fatih Ürek, yaşadığı saldırıya ilişkin sosyal medya üzerinden de bir paylaşımda bulundu.