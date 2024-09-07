Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı

Düzenleme: Kaynak: Haberturk
Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı

58 yaşındaki Fatih Ürek, İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun saldırısına uğradı.

Tartışma alevlenerek fiziksel boyuta ulaşınca olaya polis müdahale etti.

Kuzey Kıbrıs'a gitmek için İstanbul Havalimanı'nda gelen Fatih Ürek, bir yolcu tarafından saldırıya uğradı. Yaşanan tartışma kısa sürede fiziksel boyuta ulaşınca, olaya polis müdahale etti.

Tekerlikle sandalye ile uçağa binen Fatih Ürek ile bir yolcu arasında tartışma başladı. Yolcunun Fatih Ürek'e hakaret etmesiyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek itiş kakışa döndü.

Olaya polisin müdahale etmesinin ardından uçuşun bir süre geciktiği belirtildi.

Fatih Ürek, yaşadığı saldırıya ilişkin sosyal medya üzerinden de bir paylaşımda bulundu.

fatihurek.jpg

Son Haberler
Trabzonspor'un yıldızı kurtarıcı oldu
Trabzonspor'un yıldızı kurtarıcı oldu
Bursaspor lige olaylı başladı. Taraftarlar tribünleri terk etti
Bursaspor lige olaylı başladı. Taraftarlar tribünleri terk etti
Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı
Fatih Ürek havalimanında saldırıya uğradı
Özgür Özel'den Erdoğan'a teğmen tepkisi: 8 gün sonra konuşması çok manidar
Özgür Özel'den Erdoğan'a teğmen tepkisi: 8 gün sonra konuşması çok manidar
Çay fiyatlarını yılın ikinci zammı geldi. Fiyatlar yüzde 18 artacak
Çay fiyatlarını yılın ikinci zammı geldi. Fiyatlar yüzde 18 artacak