Geçirdiği kalp krizi sonrası apar topar hastaneye kaldırılıp 72 saat entübe olarak bekletilen ve bugün uyandırılması beklenen ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumunu menajeri açıkladı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ürek'le ilgili yeni açıklama menajerinden geldi.

"DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR”

Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sanatçım Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili güncel bilgilendirmeyi paylaşıyorum. Durumu stabil olmakla birlikte, ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımdaki tedavi ve takip süreci, sağlık ekibleri tarafından titizlikle yürütülmektedir. Süreçte önemli bir değişiklik olması durumunda tarafımdan bilgilendirme yapılacaktır."

ZAYIFLAMA İĞNESİ İDDİALARINI YALANLADI

Ürek’in kalp krizi nedenine ilişkin zayıflama iğnesi kullandığı iddiaları sosyal medyada hızla yayılmıştı. Ünlü şarkıcının menajeri zayıflama iğnesi iddialarına da “Yalan habere değil, duaya ihtiyacımız var” diyerek iddiaları yalanladı.

"HALA UYUTULUYOR"

Gel Konuşalım programından Ece Erken'e de mesaj gönderen Mert Siliv, "Malum 3 gün çok stresli geçti. Fatih Bey'in durumu stabil, hala uyutuluyor. Dualarınızı esirgemeyin" ifadelerini kullandı.