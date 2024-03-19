Fatih'in tılsımlı madalyonu satışta. İlk portreye istenen para dudak uçuklattı

Fatih Sultan Mehmet’in tarihi madalyonu, tahminen 540 ila 590 yıl önce yaptırılmış olan ve ilk portresini içeren bronz bir eserdir. Bu nadide parça, İngiltere’deki bir müzayedede satışa sunulmuş ve tahmini fiyatı 1,5 milyon sterlin ile 2 milyon sterlin (yaklaşık 61 - 82 milyon TL) arasında belirlenmiştir.

Londra’da bulunan Bonhams Müzesi, Sultan II. Mehmet’in 1432-1481 yılları arasında yaşadığı düşünülen döneme ait bu özel madalyonu müzayede için sergilemektedir. Müzenin web sitesinde yer alan bilgilere göre, Fatih’in gençlik yıllarını betimleyen bu eski portre, geçmişe dair önemli ipuçları sunmaktadır.

20 YIL ÖNCE KEŞFEDİLDİ

Yaklaşan İslam ve Hint Sanatları Müzayedesi’nde satışa çıkacak olan bu “bronz portre rölyef”, 20 yıl önce keşfedilmiş ve büyük ilgi görmüştür. Fatih Sultan Mehmet’in Manisa’da sancak beyi olduğu dönemde veya babasının vefatından kısa bir süre sonra yaptırdığı düşünülen bu madalyon, 1,5 milyon sterlin ile 2 milyon sterlin (61 milyon TL - 82 milyon TL) değerinde tahmin edilmektedir.

Fatih Sultan Mehmet, portrelerini yaptırmak için çeşitli sanatçılarla çalışmıştır ve bu sanatçılar arasında en ünlüsü, Venedikli Gentile Bellini tarafından yapılan portredir. Bu eserler, tarihin en önemli figürlerinden birinin hayatını ve dönemini yansıtan değerli sanat parçaları olarak kabul edilmektedir.