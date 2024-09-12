Fatih'te 3 katlı bina çöktü. Enkazda arama çalışması yapılıyor

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Çökme sırasında yoldan geçen bir kişi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Boş olduğu tahmin edilen binada ekiplerin çalışması sürüyor. K9 arama kurtarma köpekleri ile enkazda arama yapılıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bina da yaşanan çökmenin sonrasında İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; 12.09.2024 Perşembe günü saat 23.10 sıralarında Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi’nde 3 katlı metruk bir bina çökmüştür. Olayda, yoldan geçmekte olan 1 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan şahıs bulunmamakla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.