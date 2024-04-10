Fatih'te 5 katlı binanın çatısında yangın

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Akdeniz Caddesi üzerindeki 5 katlı binada saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatı katından yükselen alevleri görenlerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır beklerken, polis ekipleri ise olay güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, bina çatısında maddi hasar oluştu.