Fatih’te bina yandı

Fatih’te metruk binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Yan binaya sıçrayan yangın itfaiyenin yoğun çalışması sonucu söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Fatih’te bina yandı

İHA'nın haberine göre, yangın, akşam saatlerinde Fatih Balat mahallesi Sancaktar yokuşunda meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı metruk binanın 3 üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükselmesinin ardından yangın yan binaya da sirayet etti. Alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı

Olayı gören Muhammed Yasir Akyüz, “Bu sokakta oturuyorum dumanları görünce ben de geldim. Binanın kapısı açılmıyordu. Kapıyı aradılar levyeyle baktık birinci kattan alevler çıkmış çatıdan da yükseliyordu. İtfaiyelerde dar sokaklardan dolayı geçemedi" dedi.

Akyüz "Araç sahibi bırakmış arabayı numara bırakmamış. İtfaiye aracı en aşağıda duruyor 50 metre aşağıdan su atıyor. Haliyle söndüremediler 1 saati geçti. Binanın boş olduğunu söylediler zaten önünde molozlar var. Muhtemelen elektrikten çıktı ama sabotajda olabilir” şeklinde konuştu.

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