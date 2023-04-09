Fatih’te bir İETT otobüsü alev alev yandı

Yangın, bugün saat 04.30 sıralarında Fatih Ayvansaray Caddesinde çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemeyen park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Otobüsün yanmaya başlamasıyla birlikte yangını gören mahalle bekçileri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Alevlerin etkisiyle büyük bir duman bulutunun yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangını fark eden bir özel su tankeri sahibi de itfaiye ekiplerine yardımcı olmak için olay yerine gelerek su desteği sağladı. Bu sayede yangının yayılması engellendi ve yangının kontrol altına alınmasına yardımcı oldu.

Yangın sonucu İETT otobüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının neyden kaynaklandığını tespit etmek için çalışmalara başladı. (İHA)