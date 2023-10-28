Fatih'te eşya koyma kavgası: 3 yaralı

Olay, Beyazıt Çadırcılar Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasının önünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre İbrahim A. dükkanının yan tarafına kıyafet koyulduğunu söyleyerek esnaf komşusu Furkan A. ile tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve Furkan A. yanında bulunan silahı çıkartarak İbrahim A'ya peş peşe ateş etmeye başladı.

SİLAHLA 3 KİŞİYİ YARALADI

Silahtan çıkan kurşunlarda birisi İbrahim A.'nın bacağına isabet etti. Silahtan çıkan kurşunlar dükkan çalışanı Ali S. ve Makedonyalı turist Zembile Alimovska'nın bacağına da isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri silahlı saldırganı olay yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü.