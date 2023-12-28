Fatih’te feci olay. Boşandığı eşini silahla vurdu

Korkunç olay, Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde gerçekleşti. Saat 14.00 sularında, Mehmet Ali Gülerli, eski esi Halide Birtaş sokakta karşılaştı ve aralarında tartışma başladı. Saldıran Gülerli, silahını çıkarıp eski eşine ateş etti. Halide Birtaş karnından ve kasığından ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Mehmet Ali Gülerli’nin eski eşini zaman zaman rahatsız ettiği öğrenildi.

Çevredeki vatandaşlar polise ve ambulansa haber verdi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını hastaneye kaldırdı, polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Polisi arayan Bahar Gürbüz isimli yurttaş, olayla ilgili “Silah seslerini duyduk, kadın yerde yatıyordu. Direkt müdahale ettik ve ambulansı aradık. Eski kocası sürekli eve geliyormuş, sürekli rahatsız ediyordu. Günde 3-4 defa buralara geliyordu. Bütün mahalle şahit. Durumu kritik, kasığından ve karından vurularak yaralandı” ifadelerini kaydetti.