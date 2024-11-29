Fatih’te futbolcular bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine saldırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fatih’te futbolcular bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine saldırdı

İstanbul Fatih’te bir statta oynanan U16 maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü. İki takımın futbolcuları bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine saldırdı. Tekmelerin yumrukların havada uçuştuğu kavga polisin müdahalesi ile sona erdi.

Olay, Fatih Namık Sevik Stadı'nda Fatih Yaylaspor ile Güneşlispor U16 B Ligi'nde saat 15.00'te başlayan maçta meydana geldi. İki takım maçta karşı karşıya geldi.

Fatih’te futbolcular bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine saldırdı

Maç ev sahibi Fatih Yaylaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken galibiyet golleri Çınar Çoruhlu ve Ensar İsmail Kuş'tan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise, Ufukkan Karakoç attı. Bu sonucun ardından Fatih Yaylaspor puanını 19'a yükseltirken Güneşlispor ise 3 puanda kaldı.Maçın bitmesinin ardından ortalık karıştı.

Fatih’te futbolcular bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine saldırdı

FURTBOLCULAR TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Maçın hakemi Atakan Atlı'nın son düdüğü çalmasıyla iki takım futbolcuları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ortalık karıştı. Futbolcular birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Olayın büyümesi üzerine polis ekipleri ve takım hocaları kavgayı ayırmak için sahaya koştu. Bu sırada furbolcuların kavgası devam etti.

Fatih’te futbolcular bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine saldırdı

Hakem Atakan Atlı kavganın ardından her iki takımdan 4'er kişi olmak üzere toplam 8 kişiye kırmızı kart gösterdi. İki takım oyuncuları arasındaki kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Fatih’te futbolcular bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine saldırdı

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