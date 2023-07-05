Fatih'te kılıçlı saldırgan paniği. Akıllara Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren o cani geldi

Fatih'te yaşanan korkunç olayda, Suriyeli bir adam, eşiyle tartıştıktan sonra eline kılıç ve sopa alarak kayınbiraderine saldırdı.

Fatih'te kılıçlı saldırgan paniği. Akıllara Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren o cani geldi

Mahalleli, kılıçlı saldırganı görünce büyük panik yaşadı. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saat 21.00'de Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli E.H., evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce sokağa taştı. E.H., eşini de darp etti. Çevredekilerin uyarılarına rağmen durmayan E.H.'nin karşısına eşinin ağabeyi çıktı. İki erkek arasında da tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce E.H., eline kılıç ve sopa alarak kayınbiraderine saldırmaya başladı. Mahalle sakinleri, pencereden kılıçlı adamı görünce dehşete düştü. Olay yerine polis çağrıldı. Polis ekipleri, şüpheli E.H.'yi yakalayarak emniyete götürdü.

Mahalle sakini Serpil Gürbüz, olayla ilgili şunları söyledi: "Bu aile sık sık kavga ediyor ama bu sefer çok fena oldu. Saat 21.00'de başladı, sabaha kadar sürdü. Adam elinde kılıçla çıkınca herkes çok korktu. Kayınbiraderine birkaç kez kılıç salladı ama öldürmek istemedi sanırım. Çocuklar da çok üzüldü. Mahallede böyle bir olay yaşanması çok üzücü."

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MİMAR BAŞAK CENGİZ'İ KILIÇLA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

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Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı.

Karar sonrasında Can Göktuğ Boz ve Başak Cengiz'in avukatları istinaf mahkemesine giderek, karara itiraz etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede, mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde eksikliğin olmadığı belirtilerek, istinaf başvurularının esastan reddine oy birliğiyle karar verildi.

Bu kararla birlikte Can Göktuğ Boz'a 3 ayrı suçtan verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı. Verilen kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

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