Fatih’te metruk bir bina alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Fatih’te metruk bir bina alevlere teslim oldu
İstanbul’un Fatih ilçesinde gece saatlerinde metruk bir binada yangın çıktı. Alevlere teslim olan 2 katlı metruk bina itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Fatih Dervişali Mahallesi Astarcı Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana gelen yangında, edinilen bilgiye göre metruk haldeki bir binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri yangının bulunduğu sokağa ulaşmaya çalışırken sokakların darlığı ve uygunsuz araç parkları nedeniyle bir hayli zorluk çekti.

Bu süreçte alevler binanın her yerini sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Boş oduğu öğrenilen yanan binada, yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, metruk binanın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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