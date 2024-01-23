Fatih'te Özbekistanlı iki kadına bıçaklı saldırı

Molla Gürani Mahallesi’nde Pazar günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, evinde arkadaşıyla kalan Özbekistan uyruklu Shakhnoza Kurbonova, eve gelen bir erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte şüpheli şahıs, Shakhnoza Kurbonova’yı ve ev arkadaşını bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi evde yaptı, daha sonra ise yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Kurbonova, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan diğer kadının tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına alırken, kadınların yaşadığı apartman dairesi savcılık emriyle mühürlendi.