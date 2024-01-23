Fatih'te Özbekistanlı iki kadına bıçaklı saldırı

Kaynak: DHA
Fatih'te Özbekistanlı iki kadına bıçaklı saldırı
Fatih’te yaşayan iki Özbekistanlı kadın, bir erkek tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan kadınlardan biri hayatını kaybetti.

Molla Gürani Mahallesi’nde Pazar günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, evinde arkadaşıyla kalan Özbekistan uyruklu Shakhnoza Kurbonova, eve gelen bir erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte şüpheli şahıs, Shakhnoza Kurbonova’yı ve ev arkadaşını bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi evde yaptı, daha sonra ise yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Kurbonova, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan diğer kadının tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına alırken, kadınların yaşadığı apartman dairesi savcılık emriyle mühürlendi.

fatihte-ozbekistanli-iki-kadina-evde-bicakli-saldiri-1-olu-7250-dhaphoto1.jpg

fatihte-ozbekistanli-iki-kadina-evde-bicakli-saldiri-1-olu-7250-dhaphoto2.jpg

fatihte-ozbekistanli-iki-kadina-evde-bicakli-saldiri-1-olu-7250-dhaphoto3.jpg

fatihte-ozbekistanli-iki-kadina-evde-bicakli-saldiri-1-olu-7250-dhaphoto4.jpg

Son Haberler
Balıkesir’de trafik kazası; 1 ölü 8 yaralı Yerel Haberler
Balıkesir’de trafik kazası; 1 ölü 8 yaralı
Bir kadın bu sözleri nasıl söyler? Erkeklerin 4 kadınla evlenmesini savundu bir de kadınlara akıl verdi Yaşam
Bir kadın bu sözleri nasıl söyler? Erkeklerin 4 kadınla evlenmesini savundu bir de kadınlara akıl verdi
İşte gençleştiren meyve Sağlık
İşte gençleştiren meyve
Telefon kablolarını çalmaya çalışan 4 kişi yakalandı Gündem
Telefon kablolarını çalmaya çalışan 4 kişi yakalandı
Trabzonspor'un yavru vatandaki gururu. 49 yıl önce ilk ve son kez düzenlenen turnuvanın, onuru yaşamışlardı Spor
Trabzonspor'un yavru vatandaki gururu. 49 yıl önce ilk ve son kez düzenlenen turnuvanın, onuru yaşamışlardı
Yandaş Cem Küçük emeklilere kara haberi verdi. Canlı yayında açıkladı Ekonomi
Yandaş Cem Küçük emeklilere kara haberi verdi. Canlı yayında açıkladı
Moldovalı liderden askeri hazırlık çağrısı Dünya
Moldovalı liderden askeri hazırlık çağrısı