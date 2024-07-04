Fatima Bello gözünü altın madalyaya dikti

Gana'daki 2023 Afrika Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak gösterdiği olağanüstü performansa dikkatleri üzerin çekmeyi başaran 27 yaşındaki masa tenisi yıldızı Fatima Bello, deneyim eksikliğine rağmen yeteneğiyle dünyayı şaşırtmak istiyor.

Genç oyuncu, Ruanda'da düzenlenen Afrika kıta elemelerinde Cezayirli Lynda Loughrabi'yi mağlup ederek büyük bir başarıya imza atarak Nijerya'yı temsil etmek üzere Fransa'nın başkentine uçak biletini cebine koydu.

Nijeryalı yıldız kıta elemeleri ve Gana'daki Afrika Oyunları gibi zor zamanlarda gösterdiği kararlılıkla eleştirmenlerden tam not aldı.

Fatima Bello, Olimpiyatlara katılma hakkı kazandıktan sonra kendisine yöneltilen mikrofonlara "Oyunum özellikle son turnuvalarda düşüşte olsa bile yeteneğimden hiçbir zaman şüphe etmedim. Nijerya Milli Takımı'nın bir parçası olarak Paris'e gidecek olmak büyük bir ayrıcalık. Çok mutluyum" diye konuştu.