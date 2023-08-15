Fatma Girik'in figüran olduğu zamanlar.

Türk sinemasının önemli isimlerinden Fatma Girik, figüran olarak adım attığı Yeşilçam'da, 14 yaşında oynadığı bir filmde yıldızı parlamasıyla kariyerine yaklaşık 200 film sığdırdı.

Geçen yıl 24 Ocak’ta hayatını kaybeden Yeşilçam'ın 'Dört Yapraklı Yoncası'ndan Girik’in figüran olarak yer aldığı filmlerin görüntüleri ortaya çıktı.

Cinemasco adlı instagram sayfasında yayınlanan görüntülerde Fatma Girik’in kendisi gibi filmlerde figüranlık yapan annesi Münevver Girik de görülüyor.

Fatma Girik’in figüranlık yaptığı filmlerin görüntülerinin altında “Türk sinemasının en önemli isimlerinden Fatma Girik’in sinemanın ilk yıllarında figüran olarak başladığı, seyirci, barda duran kız, masada oturan sevgili rollerindeki hallerini derledik.

Ve filmin bir sahnesinde kendisi gibi filmlerde figüranlık yapan annesi Münevver Girik de kadraja giriyor.” ifadeleri kullanıldı.

İşte Fatma Girik’in figüran olarak yer aldığı yapımlar: Yetimler Ahı-Kanlı Kırbaç(1986), Sazlı Damın Kahpesi (1956), Bir Serseri (1957), Murada Ereceğiz (1958)