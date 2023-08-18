Fatma Şahin'den Erdoğan'a gece yarısında dişi fil siparişi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ‘Anadolu Sohbetleri’ programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2018 yılında aralarında geçen konuşmada, Erdoğan’dan dişi fil istediğini, Erdoğan’ın ise kendisine, “Gecenin ikisinde elimde iki erkek aslan var, sana dişi fili nereden bulayım” cevabını verdiğini söyledi.

Fatma Şahin'den Erdoğan'a gece yarısında dişi fil siparişi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Yazarlar Derneği’nin düzenlediği “Anadolu Sohbetleri” programına katıldı. Programda 2018 yılında Sudan’ı ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen telefon konuşmasını anlattı.

Şahin’in anlattığına göre, gece yarısı Fatma Şahin’i arayan Erdoğan ile aralarında geçen muhabbet, “Mustafa Bey Özel Kalemi’ydi. Gece iki civarı aradı, ‘Cumhurbaşkanımız görüşmek istiyor’ dedi. Cumhurbaşkanımız telefonda, ‘Bize aslan hediye ediyorlar dört tane, buna en uygun bakılacak yerin Gaziantep olduğunu biliyoruz.

Size göndersek bakabilir misiniz?’ dedi. ‘Biz onlara çok güzel bakarız’ dedim. Sonra dedim ki, ‘Ama Cumhurbaşkanım bizim bir de dişi fil ihtiyacımız var. ’Dedi ki ‘Ya Başkanım gecenin ikisinde elimde erkek aslan var, sana dişi fili nereden bulayım, sabah yine bakalım dişi fil var mı?’ dedi” şeklinde oldu.

GEL SANA BİR LİMAN VERELİM”

Dün yapılan bu konuşmanın ardından gündem olan diyalog, bugün gazeteci Cüneyt Özdemir’in de ilgisini çekti.

Çektiği videolarda gündemi değerlendiren Özdemir, Fatma Şahin ile Erdoğan’ın aralarında geçen diyalogdan bahsedip, “Sudan’da herkes doğal değerlerini hediye ediyor değil mi? Mesela birisi geldiği zaman biz neyi hediye ediyoruz? Katardan bir devlet büyüğü geldi. Aa diyoruz gel sana bir Liman verelim. Kanal İstanbul’dan araziler.

İstanbul’dan birkaç tane şöyle köşk.. Onlar ne hediye veriyor mesela? Katarda.. Aa size bir uçak hediye edelim şöyle iki katlı bir Boeing. Sudan’da tabi lmkanlar bu kadar geniş değil ama onlar da böyle koca yürekli var. Gitmişler, ne var ne var? Aslan var. 4 tane aslan hediye etmişler Erdoğan’a. İkisi erkek ikisi dişi“ şeklinde yorum yapıp ardından Şahin ile Erdoğan arasında geçen diyaloğu aktarıyor.

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