Fatsa’da işçi makineye kapıldı! Fabrikada dehşet anları

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bentonit fabrikasında çalışan Tevfik Emre Ateş (26), kutu paketleme makinesine sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ateş’in durumu kritik, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir bentonit fabrikasında meydana geldi. Fabrikada kutu paketleme işçisi olarak çalışan Tevfik Emre Ateş'in kol ve göğüs kısmı, kutu paketleme makinesine sıkıştı. İşçilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ateş'i sıkıştığı makineden mesai arkadaşları çıkardı.

Ağır yaralanan Tevfik Emre Ateş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ateş'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

