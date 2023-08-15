Fatsa’da patpat kazası: 12 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan patpat tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada Faruk A., Yusuf K., Fahrettin C., Nesime A., Filiz A., Pervin Ö., Rojbin Ö., Cemre Ö., Serden Ö., İzzet Ö., Servin Ö. ve Feyza Nur Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

