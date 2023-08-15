Fatsa’da patpat kazası: 12 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 12 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Fatsa’da patpat kazası: 12 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan patpat tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

aw009178-01.jpgKazada Faruk A., Yusuf K., Fahrettin C., Nesime A., Filiz A., Pervin Ö., Rojbin Ö., Cemre Ö., Serden Ö., İzzet Ö., Servin Ö. ve Feyza Nur Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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