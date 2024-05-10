Faturaları düşürecek adım! Klimada tasarruf ettiren 3 öneri

Faturaları düşürecek adım! Klimada tasarruf ettiren 3 öneri
Kaynak: Haber Merkezi
Kimi zaman ısıtmak kimi zaman ise soğutmak için işe yarayan klimalarda tasarruf etmenin bazı kolay yolları var.
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Faturaları düşürecek adım! Klimada tasarruf ettiren 3 öneri 1

Evde, ofiste, işyerlerinde bulunan klimalar bazen çok elektrik üretebiliyor ve faturalar kabarık oluyor.

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Faturaları düşürecek adım! Klimada tasarruf ettiren 3 öneri 2

Klimaların ufak olanı, orta boy olanı ve büyük boy olanları var. Gereksiz harcamanın önüne geçebilmek için bazı tasarruf önerileri bulunuyor.

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Faturaları düşürecek adım! Klimada tasarruf ettiren 3 öneri 3

İlk olarak klimanın bulunduğu ortamın aşırı soğuk olmaması gerekiyor.

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Faturaları düşürecek adım! Klimada tasarruf ettiren 3 öneri 4

Klima çalışırken odaya güneş ışınının girmesi engellenmeli.

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Faturaları düşürecek adım! Klimada tasarruf ettiren 3 öneri 5

Montaj da önemlidir. Klimanın doğru yere konumlandırılması gerekiyor.

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Faturaları düşürecek adım! Klimada tasarruf ettiren 3 öneri 6

Yaz aylarında sıcaklık ayarının 26 derece yada 24 derece olması lazım. Çünkü düşük sıcaklıklar enerji harcar.

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Faturaları düşürecek adım! Klimada tasarruf ettiren 3 öneri 7

Klimalardaki filtrelerin temizliğine dikkat edilmeli. Kirli filtre verimi düşürebilir ve fazla enerji harcar.

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Faturaları düşürecek adım! Klimada tasarruf ettiren 3 öneri 8

Özellikle hava giriş ve çıkışlarının engellenmemesi gerekiyor.

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Faturaları düşürecek adım! Klimada tasarruf ettiren 3 öneri 9
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Faturaları düşürecek adım! Klimada tasarruf ettiren 3 öneri 10
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