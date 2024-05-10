Faturaları düşürecek adım! Klimada tasarruf ettiren 3 öneri

Evde, ofiste, işyerlerinde bulunan klimalar bazen çok elektrik üretebiliyor ve faturalar kabarık oluyor.
Klimaların ufak olanı, orta boy olanı ve büyük boy olanları var. Gereksiz harcamanın önüne geçebilmek için bazı tasarruf önerileri bulunuyor.
İlk olarak klimanın bulunduğu ortamın aşırı soğuk olmaması gerekiyor.
Klima çalışırken odaya güneş ışınının girmesi engellenmeli.
Montaj da önemlidir. Klimanın doğru yere konumlandırılması gerekiyor.
Yaz aylarında sıcaklık ayarının 26 derece yada 24 derece olması lazım. Çünkü düşük sıcaklıklar enerji harcar.
Klimalardaki filtrelerin temizliğine dikkat edilmeli. Kirli filtre verimi düşürebilir ve fazla enerji harcar.
Özellikle hava giriş ve çıkışlarının engellenmemesi gerekiyor.