Faturaya artık yansıyacak. Bugünden itibaren başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Faturaya artık yansıyacak. Bugünden itibaren başladı
Ücretsiz doğal gaz desteği bugün sona erdi. Dolayısıyla yaklaşık 150 liralık destek de bitti.

Türkiye’de milyonlarca vatandaşı etkileyecek destek bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla özellikle kış aylarında doğal gaz faturalarıyla mücadele eden vatandaşlar için indirim uygulaması gelmişti.

Yaklaşık 20 milyon haneye verilen 25 metreküplük doğal gaz desteği verildi.

Dolayısıyla 25 metreküpe denk gelen doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürüldü.

Ancak ücretsiz doğal gaz uygulaması bugün itibarıyla sona erdi. Böylece yaklaşık 150 liralık bedel faturalara artık yansımayacak.

MAYIS AYI TARİFESİ

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre doğal gazda Mayıs’ta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

ZAM BEKLENİYOR

Öte yandan yerel seçimlerinden artık zam yağmurunu başlayacağı iddia edilmişti. Doğal gaz faturalarına da zam geleceği ileri sürülmüştü.

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