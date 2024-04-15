Faturayı kim ödeyecek?

4 kişi lüks bir lokantaya gidiyor.

Masada 3 kişi en pahalı yemekleri yiyip içiyor. 4. kişi ise sadece çorba ile karnını doyuruyor. Öyle ki bir kola dahi içemiyor hesaptan korktuğu için.

Yemek yeniliyor ve hesap geliyor. Masada en çok yiyen içen faturayı, en az yiyen ve hiçbir şey içmeyen garibana uzatıyor ve “öde!” diyor.

Şimdi diyeceksiniz ki, o adam yemedi ki faturayı ödesin!

Aksırıp tıksırana kadar yiyip içen değil de gariban neden faturayı ödesin değil mi?

Doğru, ama her zaman doğru işe yaramıyor.

Tıpkı AKP Türkiye’sindeki gibi.

2021 yılında dünya finans tarihinin en pahalı deneyi başladı.

Deneyin amacı şuydu:

Faizler düşürülecek, sanayici daha ucuz kredi alacak ve üretim yapacak. Çok üretim yapan fabrikalar daha çok işçi alacak, işsizlik azalacak. Türkiye daha çok ihracat yapacak!

Dünyada bunu yapan var mı?

Elbette yok!

Böyle bir ekonomi modeline tüm ekonomistler karşı çıktı.

“Yapmayın etmeyin” dediler!

Onlar yaptı! Faizler yüzde 8,5 seviyesine düştü. Enflasyon 80, faiz yüzde 10. Bu değil Türkiye, dünya tarihinin en büyük servet transferine neden oldu.

Garibanın üç beş kuruşluk tasarrufu, holdinglere ve zenginlere gitti.

Garibanlar hiç mi faydalanmadı?

Elbette onlar da bu sofradan paylarını aldılar.

Onlar gidip kredi kartından ve bankadan 50-10 bin lira çekip, kendi çapında değerlendirmeye çalıştı.

Tıpkı o lokantadaki masada yemek yiyenler gibi. Birileri milyonluk krediyi adeta bedava alırken diğerleri en fazla 100 bin lira aldı. Zengin 0,79 faizle 20 milyon kredi çekip markalı konut alıp onun taksitini enflasyonda eritip bedavaya getirirken, diğer gariban Güngören’de, Zeytinburnu’nda Bağcılar’da 2 milyona kredi ile ev aldı.

Sonunda ekonomi patladı.

Emeklisine bile 5 bin lira zam yapamayan çaresiz iktidar, NAS’ın faturasını kesti ve masaya getirdi.

Bu faturayı ne holdinglerin ne de Türkiye’nin gelirinin yüzde 4’ünü tek başına alan o yüzde 1’lik kesim ödemeyecek.

Faturayı gariban ödeyecek.

Merkez Bankası kredi kart faizlerini yüzde 5’e çekti. Bireysel kredi faizleri yüzde 6. Yani yıllık yüzde 70.

Merkez Bankası’nın bu kredi kartı kısıtlamasından kim olumsuz etkilenecek?

Kur korumalı da 80 milyar dolar parası olan mı, bankadaki mevduatına yüzde 60 faiz alan rantiyeci mi?

Elbette değil, onlar zaten kredi kartını sadece yanlarında para taşımamak için kullanıyorlar.

Olan 1 ekmeği bile kredi kartı ile alıp 30 gün kazanmaya çalışan onu da ödeyemediği için taksitlendiren garibana oldu.

Şimdi anladınız mı AKP, NAS’ın faturasını kime ödetecek?