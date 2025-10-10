İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ev sahipliğinde gerçekleşen konserde, soprano Bengisu Yaman Koyuncu ile bariton Önay Günay sahne aldı.

Sahnede, Linas Balandis'in koro şefliğini yaptığı Litvanya Devlet Korosu ve İbrahim Yazıcı yönetimindeki İDOB Orkestrası da bulundu.

Faure'nin 1887-1890'da bestelediği Re minör Requiem (Op.48) yapıtı, hem orkestral sadeliği hem de ruhsal yoğunluğu ile Batı müzik tarihinde özgün bir konum edindi.

Bestecinin, geleneksel Katolik cenaze ayin müziğinden esinlenmesine rağmen ölüm temasını bir "son yargı" korkusu yerine "ebedi huzur" ve "dinginlik" düşüncesiyle işlemesi, eseri dönemin diğer Requiem eserlerinden ayırıyor.

Konserde, ayrıca Charles Gounod'nun "Marche funebre d'une marionnette" ve Camille Saint-Saens'ın "Bacchanale" (Samson et Dalila, Op.47) adlı eserleri de yorumlandı.