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İşte yol kenarında bile bulunan kalp dostu

Yemek programlarıyla sıkça adından söz ettiren kuşkonmaz en çok neye iyi geliyor hiç düşündünüz mü?. İşte yanıtları…

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 10:28
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Faydaları saymakla bitmiyor

İşte yol kenarında bile bulunan kalp dostu
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Kuşkonmaz, özellikle et ve tavuk yemekleri ile tüketiliyor. Hatta kahvaltılarda omletlerin yanına da eklenen kuşkonmaz, birçok yemekte görsel olarak da kullanılıyor.

 

 

Hindistan ve Çin gibi ülkelerde çokça kullanılan kuşkonmaz tam bir şifa kaynağı. Kök, tomurcuk ve gövdesi tüketilen bu şifalı bitki, aynı zamanda evlerde süs bitkisi olarak da kullanılır.



NERELERDE BULUNUR, YARARLARI NE?

Kıyı bölgelerinde, yol kenarlarında, bayırlarda, kırlarda kolaylıkla yetişebilir. A, B ve C vitaminleri açısından zengin bir içeriğe sahip. İşte kuşkonmazın faydaları:

Kalp ile dost.
Kadınlar adet yani regl dönemi öncesinde de bu şifalı bitkiyi kesinlikle tüketilmeli. Adet öncesi oluşan şişlikler ve ödem için iyi gelmesi de kuşkonmaz faydaları arasında.
Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım ediyor.
Kemikleri korur, içerdiği kalsiyum sebebiyle kemikleri güçlendiriyor.
Kolesterolün düşürülmesine yardım eder.
Ülser için şifalı olması da kuşkonmaz faydaları arasında.
Egzama gibi cilt hastalıklarına karşı da kullanılır.
Soğuk algınlığı, öksürük gibi rahatsızlıklara karşı faydalı.
Hazımsızlık, şişkinlik ve ödem atılmasına yardım ediyorr.
Sindirim sistemini rahatlatır.
Romatizma ağrısı çekenler, kemikleri ağrıyan kişiler de bu şifalı bitkiyi kullanarak şifa bulabilirler.
İdrar söktürücü etkisi de herkes için önem taşımaktadır. Bu özelliği sayesinde kuşkonmaz sıklıkla kullanılır.


 

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