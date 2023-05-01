Faydası olmadığı yok. Kanserli hücreleri yok ettiği kanıtlandı

Editör: Erhan Songür

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan limon otunun faydaları dikkat çekti.

LİMON OTU KANSERİ BÖYLE YENİYOR

Limonotu bitkisinin kanserin yanı sıra; parazit, mantar, bakteri ve virüslere karşı da direnç gösterdiği de ispatlandı.

Limon otunun en etkili olduğu kanser türleri arasında; yumurtalık, rahim, karaciğer, kemik, prostat, göğüs ve cilt kanserleri yer aldığının ifade edilmesi dikkat çekti.

LİMON OTUNUN FAYDALARI

-Düzenli kullanıldığında hafızayı güçlendirici etkiler oluşturduğu söyleniyor.

-Vücudu hastalıklara karşı korurken zararlı maddelerin de vücuttan uzaklaştırılma sürecini hızlandırıyor.

-Limon otu, kan dolaşımının da sağlıklı bir şekilde devam etmesine destek oluyor. Bu özellikleri sayesinde sinir sisteminin de sağlıkla çalışmasına yardımcı oluyor.

-Stres ve kaygıya iyi geldiği biliniyor.

-Limon otu strese bağlı uykusuzluk probleminin ve baş ağrılarının da önüne geçiyor.

-Doğal bir ağrı kesici etkisi gösteren limon otu sadece baş ağrılarında değil kadınların regl dönemlerinde yaşadığı ağrı ve sancıların da hafiflemesinde olumlu etkiler gösteriyor.

-Vücudun çeşitli yerlerinde oluşabilen iltihaplanmaların daha hızlı iyileşmesine destek olan limon otu, uçuk sorunu yaşayanlara da destek oluyor.

-Sindirim sisteminin çalışmasını sağlıklı bir şekilde devam ettirmeye destek olan limon otunun özellikle hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlara iyi geldiği söyleniyor.

-Hücrelerin yenilenmesine destek olan limon otunun cilt sağlığını olumlu yönde etkilediği, harici olarak kullanıldığında cilde parlaklık ve canlılık verdiği biliniyor.

-Saçlarda da kepek sorununa çözüm olan limon otu, deri döküntülerinin, solgun saçların da önüne geçmeye yardımcı oluyor.

-Son olarak limon otunun kabızlık sorununa da destek olduğu biliniyor.

LİMON OTU NASIL KULLANILIR?

Limon otu bitkisi nasıl kullanılır sorusuna gelince, en yaygın kullanım şekilleri arasında çayını demleyip içme ve harici olarak yağını değerlendirme yer alıyor. Limon otu çayı demlemek için aktarlardan kurutulmuş limon otu temin ederek işe başlayın. 1 su bardağı suya 1 çay kaşığı limon otu olacak şekilde miktarı ayarlayın. Suyun içine kuru limon otunu ekleyip kaynatın ve yaklaşık 8-10 dakika demlenmesini bekleyip süzerek tüketin.

Limon otu yağını ise yine güvenilir aktarlardan ya da doğal ürün satışı yapan mağaza ve/veya online satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Bu yağı zeytinyağı, badem yağı gibi diğer yararlı yağlarla bir araya getirerek saç ya da cilt maskesi olarak değerlendirebilir, stres alma özelliğinden faydalanmak için banyo suyunuza ya da odanızın farklı noktalarına birkaç damla damlatarak da kullanabilirsiniz.

Bunun dışında limon otunun aromasından faydalanmak için onu mutfaklarınızda bir baharat olarak değerlendirebilir, yemeklerden salata soslarına, marinasyondan hamur işlerine dek birçok farklı tarifte değerlendirebilirsiniz, aklınızda bulunsun.