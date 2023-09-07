Fazıl Say babası Ahmet Say'ı anmak için piyano başına geçti

Türk piyano virtüözü Fazıl Say, babası Ahmet Say'ı anmak ve ona olan saygısını göstermek amacıyla Ankara'da düzenlenen özel bir etkinliğe katıldı.

Fazıl Say babası Ahmet Say'ı anmak için piyano başına geçti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Geçtiğimiz yıl vefat eden Türk müzik yazarı Ahmet Say, Ankara’da doğum gününde düzenlenen etkinlikte anıldı.

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MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirilen anma gecesinde Fazıl Say, bu kez babası için piyanonun başına geçti. Yekta Kopan’ın sunumu ile gerçekleştirilen etkinlikte, Ahmet Say’ın hayatını anlatan belgesel yayınlandı.

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Ahmet Say’ın yakın dostu Türk şairi Ahmet Telli ve yazar Fahri Özdemir’in konuşmalarının ardından Fazıl Say, bestelerini dinleyiciler ile buluşturdu. Seranad Bağcan’ın da sahne aldığı anma gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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"BU GECEYİ BİR AİLE OLARAK BABAMA İTHAF EDİYORUZ"

Anma gecesinin bir kısmını kendisi sunan Fazıl Say ise, “Seslendirdiğimiz şarkıları babamla olan ilişkisiyle anlatmaya çalışacağım. Bu gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Bu geceyi bir aile olarak babama ithaf ediyoruz ve her yıl etmeye devam edeceğiz. Ben buraya saat 18.00’de geldim ve dışarısı tamamen insanlarla doluydu. Konserin başlamasına saatler varken, bu kadar kalabalık olması bizi çok duygulandırdı” dedi.

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