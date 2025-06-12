Fazıl Say’dan İznik’e özel türkü: 21 Haziran'da ilk kez seslendirecek!

Kaynak: AA
Fazıl Say’dan İznik’e özel türkü: 21 Haziran'da ilk kez seslendirecek!

Piyanist ve besteci Fazıl Say, İznik için bestelediği “İznik Türküsü”nü, 21 Haziran’daki konserde ilk kez çalacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Say'a özel olarak hazırlatılan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan İznik'in kültürel mirasını yansıtan eser, saat 21.00'de İznik Gölü kıyısında dinleyiciyle buluşacak.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konuyla ilgili basın toplantısında, tarihin, kültürün ve medeniyetlerin binlerce yıllık beşiği İznik'in Fazıl Say'ın notalarıyla yeniden canlanacağını belirtti.

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Tüm dünya insanlarını müziğin birleştirici gücünde buluşmak üzere İznik'e davet eden Bozbey, şunları kaydetti:

"Eser, bu toprakların derin tarihinden, kültürel zenginliğinden ve eşsiz doğasından ilhamla ortaya çıkmıştır; İznik'in evrensel bir dille dünyaya seslendiği çok özel bir buluşmayı simgeliyor. 'Yılın sanat olayı' olarak tanımladığımız bu anlamlı gecede, Fazıl Say'ın İznik Türküsü adlı eseri, ilk kez Bursa'dan yükselerek tüm dünyaya İznik'in ruhunu, sesini ve hikayesini taşıyacak. Bu eşsiz ve çok değerli eseri Bursa, İznik ve gelecek kuşaklara armağan eden değerli sanatçımız Fazıl Say'a teşekkür ediyorum. Say, İznik Türküsü'nü Almanya başta olmak üzere birçok ülkede vereceği konserlerde seslendirecektir."

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Basın toplantısına yoğun turne programı dolayısıyla katılamadığı için video mesaj gönderen Fazıl Say da "İznik'te 21 Haziran'da beraber olacağız. Yeni bestelediğim İznik Türküsü'nün dünya prömiyerini yapacağız. İznik Meydanı'nda halkla buluşacağız ve soprano Görkem Ezgi Yıldırım ile bu güzel eseri seslendireceğiz. En uzun gündüzün olduğu günde sizi çok ilginç bir eserle karşılayacağız." ifadesini kullandı.

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