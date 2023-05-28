Fazıl Say'dan Kılıçdaroğlu'na teşekkür. "İnsan olmayı bize hatırlatan..."

Erdoğan kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandı. Millet ve Cumhur ittifakı adayları arasında geçen seçimin ardından dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Twitter’dan paylaşım yapan Say, Kılıçdaroğlu’na ‘İnsan olmayı, birbirimizi anlamayı, bize hatırlatan bize sunan’ diye nitelendirerek CHP lideri ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.

Say, şunları yazdı:

"Başta, yıllardır; Tehtit yerine anlayışı, Kin yerine sevgiyi, İnsan olmayı, birbirimizi anlamayı,bize hatırlatan bize sunan @kilicdarogluk'na insanlığı için teşekkür ederim Tüm emeği geçenleri sevgiyle kucaklıyorum 48’iz! İnsan olarak teşekkür ediyorum! Ver elini hayat! Devam."