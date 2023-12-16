Fazla şeker hayatı olumsuz etkiliyor. Adeta madde bağımlılığıyla aynı görüldü

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ersoy Özdem
Fazla şeker hayatı olumsuz etkiliyor. Adeta madde bağımlılığıyla aynı görüldü
Fazla şeker tüketmenin hafızayı zayıflatmaktan depresyona kadar birçok zarara neden olduğu ortaya çıktı.

Her şeyin aşırısı zarar deyimi biliniyor. Gün olmuyor ki fazla bir besini tüketmenin zararı ortaya çıkmasın. Fazla şeker tüketmenin korkutan zararları ortaya çıktı.

Uzmanlar fazla şeker tüketiminin bedensel sağlığı olumsuz etkilediği gibi ruh sağlığını da oldukça etkilediğinin altını çizerek uyarılarda bulundu.

Fazla tüketilen şekerin saniyelik mutluluk, anksiyete, üzüntü ve sinirlilik duygularını tetiklediğinin altı çizildi.

Yoğun şeker kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan belirtilerin madde bağımlılığı ile eş değer olduğunun ortaya çıkması korkuttu.

Araştırmacılar yüksek şeker tüketimiyle birlikte beyinde iltihaplanmaya neden olduğunu belirtilerek bu durumun hafıza güçlüklerine yol açtığının altını çizildi.

Özkorucuklu bilişsel işlev testlerindeki düşük puanların fazla şeker tüketimi ile ilişkilendirilebildiğini de belirtildi.

Aynı zamanda uzun süreli hafıza için önemli bir yer tutan Beyin Türevli Nörotrofik Faktör’ün (BDNF) aşırı şeker tüketimi ile birlikte etkilendiğini ve bunun da depresyona neden olduğunu söylendi.

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