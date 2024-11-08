FCSB, Midtjylland’ı 2-0 yenerek üç puanı kaptı

FCSB, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında kendi evinde FC Midtjylland’ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısında Florin Tanase'nin serbest vuruştan attığı golle öne geçen FCSB, ikinci yarıda Daniel Bîrligea'nın yakın mesafeden kaydettiği golle skoru 2-0’a taşıdı.

FCSB, hücumda etkili olduğu maçta rakip takım Midtjylland’a fazla şans tanımadı. Maç boyunca her iki takım da birkaç kez gol arayışına girse de, FCSB'nin kalecisi Stefan Târnovanu, yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapalı tutmayı başardı. Midtjylland ise maç boyunca FCSB'nin savunmasını aşamayıp, birkaç pozisyonun dışında etkisiz kaldı.

İlk Yarıda FCSB’nin Golü

Maçın ilk yarısının 16. dakikasında FCSB'nin kaptanı Florin Tanase, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kalecinin sağ üst köşesine göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, FCSB'nin ilk ciddi atağında geldi ve Midtjylland'ı savunmaya çekilmeye zorladı.

FCSB'nin bu golü sonrası maç temposu arttı ancak Midtjylland, FCSB'nin savunmasını geçmekte zorlandı. İlk yarının sonunda her iki takım da birkaç pozisyon üretse de devreye FCSB'nin 1-0'lık üstünlüğü ile girildi.

İkinci Yarıda Fark Açıldı

İkinci yarının başında FCSB, ikinci golünü buldu. Daniel Bîrligea, 46. dakikada rakip kaleciyi avlayarak skoru 2-0 yaptı. Bu gol, FCSB’nin savunma ve hücum hattındaki üstünlüğünü pekiştirdi.

Midtjylland, ikinci yarıda birçok oyuncu değişikliği yaptı ancak etkili olamadı. Adam Buksa ve Darío Osorio gibi isimler birkaç kez kaleyi yoklasalar da, Târnovanu’nun başarılı kurtarışları sayesinde gol bulamadılar.

Son Dakikalar

Maçın sonlarına doğru Midtjylland, FCSB'ye karşı ofsayta düşerek ve birkaç defa top kaybı yaparak maçtan kopmaya başladı. FCSB, son dakikalarda kontrolü elinde tutarak 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

Bu galibiyetle FCSB, grup aşamasında önemli bir üç puan kazanırken, Midtjylland ise turnuvada üst turlara çıkma yolunda zorlu bir darbe aldı.