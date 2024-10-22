Feci Kaza! Bariyer deldi geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Feci Kaza! Bariyer deldi geçti

Kacaeli’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Demir bariyerlerin aracın içini delerek geçtiği kazada sürücü yaralandı.

Kocaeli'de hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı. Bariyer önden girip, arkadan çıkarken feci kazadan sürücü yaralı kurtuldu.

Kaza, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün E.A. idaresindeki 06 CUD 439 plakalı Ford marka hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Demir bariyerlerin aracın içini delerek geçtiği kazada sürücü yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, hurdaya dönen araçtan yaralı kurtulan sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Feci Kaza! Bariyer deldi geçti

Feci Kaza! Bariyer deldi geçti

Feci Kaza! Bariyer deldi geçti

Feci Kaza! Bariyer deldi geçti

Feci Kaza! Bariyer deldi geçti

Feci Kaza! Bariyer deldi geçti

Feci Kaza! Bariyer deldi geçti

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