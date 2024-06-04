Feci kaza! Karşı şeride geçti minibüsle çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Olay, öğleden sonra 15.00 civarında İzmir-Ankara karayolu Alahıdır Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Ankara yönüne seyir halinde olan Habib Batur (42) idaresindeki 06 BZ 3496 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu, karşı yönden gelen Serkan Topuz (43) yönetimindeki 35 AZZ 886 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, hafif ticari araç sürücüsü Habib Batur'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Minibüs sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, minibüste bulunan Yakuphan Topuz (9), Gamze Topuz (14), Meltem Topuz (41), Hatice Topuz (68) ve Mehmet Orhan (61) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Meltem Topuz ve Hatice Topuz'un durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma sürdürülmektedir.