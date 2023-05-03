Feci kaza! Midibüs, kamyona arkadan çarptı: 4'ü ağır 34 yaralı

Muğla’da Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yolcu midibüsünün kamyona arkadan çarpmasıyla, 4'ü ağır 34 kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza! Midibüs, kamyona arkadan çarptı: 4'ü ağır 34 yaralı

Kaza, saat 10.15 sıralarında Yatağan'ın Madenler mevkisinde meydana geldi. Göksel Kocabıyık'ın kullandığı Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 48 M 7962 plakalı yolcu midibüsü, Muğla-Yatağan kara yolunda, aynı şeritte seyreden Bünyamin Karabulut idaresindeki 34 DEB 307 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan midibüs şoförü Göksel Kocabıyık'ın da arasında bulunduğu 4'ü ağır 34 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde midibüsün, önünde aniden duran kamyona çarptığı görüldü.

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(Kaynak: DHA)

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