Feci kaza! Wanda Nara'nın sevgilisi ölümden döndü!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin boşanma sürecinde olan Wanda Nara L-Gante ile geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Daha sonra Nara Icardi'yi yeniden takibe almıştı.

Yeniden kendisinden 13 yaş küçük eski sevgilisine dönen Wanda Nara, aşk tazelemek için çıktıkları tatilde talihsiz bir kaza başlarına geldi.

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

Arjantin'in Buenos Aires eyaletindeki tatil şehri Pinamar'da tatilde olan çiftten L-Gante, sahilde ATV aracı kullanırken manevra yaptığı esnada ATV'den düştü. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan L-Gante, hastanede tedavi altına alındı. Wanda Nara, sevgilisinin hastanedeki halini paylaştı.

Köprücük kemiğinde iki kırık oluşan L-Gante'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.