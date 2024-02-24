Feci kazada ağır yaralanmıştı, hayat mücadelesini kaybetti

Kaynak: İHA
Feci kazada ağır yaralanmıştı, hayat mücadelesini kaybetti
Elazığ'da 7 gün önce kaldırımdaki ağaçları devrilmesi sonucu araçta sıkışan ve itfaiye yardımıyla kurtarılan 2 kişi ağır yaralanmıştı. Araçta yolculuk yapan ağır yaralı 35 yaşındaki Murat Güler, yaşamını yitirdi.

Kaza, 16 Şubat tarihinde Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, O.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı. 5 ağacı deviren ve sağ arka tekerleği çıkarak ters dönen otomobilde bulunan sürücü O.A ile Murat Güler (35) araçta sıkıştı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu ağır yaralanan 2 kişi olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Güler, 7 günlük yaşam mücadelesini kazanamadı.

Son Haberler
İliç’teki madende cıva üretimine de izin verilmiş. Şimdi de kanser ve slikozis tehlikesi Gündem
İliç’teki madende cıva üretimine de izin verilmiş. Şimdi de kanser ve slikozis tehlikesi
Maltepe'de sahte içki operasyonu Gündem
Maltepe'de sahte içki operasyonu
Nehrin en dibini hiç ıslanmadan temizleyen gemi hayret ettirdi. Bilimle hareket etmenin ödülü bu oluyor Teknoloji
Nehrin en dibini hiç ıslanmadan temizleyen gemi hayret ettirdi. Bilimle hareket etmenin ödülü bu oluyor
Dağa tırmanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun. Öldüren hastalık ortaya çıktı Sağlık
Dağa tırmanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun. Öldüren hastalık ortaya çıktı
Tır ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Gündem
Tır ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Türkiye İzlanda maçını yayınlayacak kanal belli oldu Spor
Türkiye İzlanda maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Şekersiz diyet ortaya çıktı. Bakın listede neler var? Sağlık
Şekersiz diyet ortaya çıktı. Bakın listede neler var?