Feci kazada ağır yaralanmıştı, hayat mücadelesini kaybetti

Kaza, 16 Şubat tarihinde Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, O.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı. 5 ağacı deviren ve sağ arka tekerleği çıkarak ters dönen otomobilde bulunan sürücü O.A ile Murat Güler (35) araçta sıkıştı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu ağır yaralanan 2 kişi olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Güler, 7 günlük yaşam mücadelesini kazanamadı.