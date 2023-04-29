Fed banka iflasında sorumluyu buldu

Fed, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasının banka yönetimini ve yetersiz denetimi sorumlu tuttu.

Fed banka iflasında sorumluyu buldu

ABD Merkez Bankası Fed, Silikon Vadisi Bankası SVB'nin iflasında sorumluyu buldu. Fed, iflasın banka yönetiminin riskleri yönetememesi ve denetimdeki yetersizliklerden kaynaklandığını belirterek, denetim ve düzenlemeyi güçlendirme çağrısında bulundu.

Ekonomim Gazetesi'nin haberine göre, Fed, Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr liderliğindeki, SVB'nin denetim ve düzenlenmesine ilişkin incelemenin sonuçlarını açıkladı.

Bankanın yönetimi ile çöküşünü çevreleyen denetim ve düzenleme konularının ayrıntılı olarak ele alındığı raporda, bankanın hızlı büyümesinin yanı sıra Fed denetçilerinin bankanın kırılganlıklarını belirleme ve bankayı bunları düzeltmeye zorlama konusunda karşılaştıkları zorluklar ortaya konuldu.

SVB'nin iflasının nedenlerine ilişkin 4 temel çıkarımda bulunulan raporda, bunlardan ilkinin SVB yönetiminin riskleri yönetememesi olduğu belirtildi.

Raporda, SVB boyut ve karmaşıklık açısından büyüdükçe Fed denetçilerinin güvenlik kırılganlıklarının boyutunu tam olarak kavrayamadığı kaydedildi.

Denetleyenlerin kırılganlıkları belirlediklerinde SVB'nin bu sorunları yeterince hızlı bir şekilde çözmesini sağlamak için yeterli adımları atmadığına işaret edilen raporda, denetim politikasının duruşundaki değişikliğin, standartları azaltarak, karmaşıklığı artırarak ve daha az iddialı bir denetim yaklaşımını teşvik ederek etkin denetimi engellediği vurgulandı.

Raporda, SVB iflas ettiğinde bankanın giderilmemiş 31 güvenlik ve sağlamlık denetim uyarısının bulunduğu ve bunun sektördeki emsallerinden üç kat daha fazla olduğu bildirildi.

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