Fed Başkanı Powell'den piyasaları hareketlendirecek faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda para politikası ve fiyat istikrarına ilişkin konuştu.

Konuşmasında uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirten Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğinden emin olana kadar politikamızı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz" dedi.

"GEREKİRSE FAİZLERİ DAHA DA ARTIRMAYA HAZIRIZ"

Powell'in öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Gerekli görüldüğü takdirde faizleri daha fazla artırmaya hazırız. Fed faizlere yönelik sonraki adımlara verilere bakarak karar verecek. Fed, faizleri tekrar yükseltme veya sabit tutmaya karar verirken dikkatli bir şekilde ilerleyecek.

FED YÜZDE 2 ENFLASYON HEDEFİNİ DEĞİŞTİRMEYECEK

Enflasyon son derece yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşeceğinden emin olana kadar faizleri kısıtlayıcı seviyede tutmaya niyetliyiz. Fed yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmeyecek.

Trendin üzerindeki büyüme Fed'in daha fazla faiz artışı yapmasını gerektirebilir."

EKONOMİ BEKLENDİĞİ GİBİ SOĞUMAYABİLİR

Ekonominin beklendiği gibi soğumayabileceğine dair işaretlere karşı dikkatli olduklarını vurgulayan Powell, "Büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna dair ek kanıtlar, enflasyondaki ilerlemeyi riske atabilir ve para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir" ifadelerini kullandı.

ABD'DE FAİZ ORANLARI 22 YILIN ZİRVESİNDE

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonla mücadele etmek için geçen yıl başlattığı faiz artırım sürecinde son olarak temmuz ayında politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesine çıkardı. Bu oran, Fed’in 2001 yılından bu yana uyguladığı en yüksek faiz oranı oldu.

Fed’in faiz artırımları Mart 2022’de başladı. Banka, o tarihte yüzde 0-0,25 aralığında olan politika faizini yüzde 0,25-0,50’ye yükselterek 2018’den beri ilk defa faizi değiştirdi. Bu hamle, Fed’in varlık alım programını bitirmesinin ardından geldi.

Mart ayından itibaren düzenli olarak faiz artırımı yapan Fed, artırım hızını Aralık 2022’de yavaşlattı. Banka, o ayki toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 5-5,25 seviyesine çıkardı. Bu, Fed’in 2022 yılında gerçekleştirdiği son faiz artırımı oldu.

Fed’in faiz artırım süreci 2023 yılında da devam etti. Banka, Ocak, Mart ve Mayıs aylarındaki toplantılarında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 seviyesine getirdi.

Fed’in faiz artırım duruşu Haziran 2023’te değişti. Banka, o ayki toplantısında politika faizini sabit tutarak 15 ay sonra ilk defa faizi değiştirmeme kararı alarak, faiz oranını yüzde 5-5,25 aralığında bıraktı.