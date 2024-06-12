Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını duyurdu. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugünkü toplantısının ardından alınan kararla fonlama faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu. Karar oybirliği ile onaylandı.

BİR SONRAKİ FAİZ KARARI 31 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Fed, üst üste gerçekleştirdiği yedinci toplantısında da faiz kararını değiştirmemiş oldu. Banka bir sonraki faiz kararını 31 Temmuz tarihinde açıklayacak. Piyasa beklentisi de bugün gerçekleştirilen toplantıda faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.

ABD'de bugün kamuoyuyla paylaşılan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında aylık bazda değişime uğramazken yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında artış gösterdi ve yüzde 3,4'lük beklentinin altında kaldı.

ABD'de çekirdek enflasyonda nisan ayında yüzde 3,6 seviyesindeyken mayıs ayında yüzde 3,5'lik beklentiye karşılık yüzde 3,4 seviyesine geriledi.

Karardan sonra gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın saat 21.30'da yapacağı basın toplantısına çevrildi. Son dönemde ABD'de duyurulan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırmıştı.