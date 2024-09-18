Fed faiz kararını açıkladı

Amerika Merkez Bankası FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Banka, eylül ayı Para Kurulu Toplantısının ardından faizleri 50 baz puan indirdi.

SON FAİZ İNDİRİMİ MART 2020'DE

Fed, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle Mart 2020'de 2 kez acil faiz indirimi kararı aldı. Banka, 3 Mart 2020'de politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına, 16 Mart 2020'de de politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, Covid-19 salgınının ABD ekonomisine yönelik oluşturduğu risklerin önemli ölçüde değiştiğini belirterek, ekonomiyi desteklemek amacıyla para politikası duruşunda gevşemeye gittiklerini bildirmişti.

FAİZ ARTIRIM SÜRECİ

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022 yılında varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, 2022 mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından, haziran toplantısında da 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

2022'de art arda 4 toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, söz konusu yılın son toplantısında tekrar 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı.

Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti. Fed, mart ve mayıs aylarındaki toplantılarında da faiz oranını 25 puan yükseltmişti.

Hazirandaki toplantısında politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tutan Fed, faiz oranını yüzde 5-5,25 aralığında bırakmıştı.

Temmuz 2023 toplantısındaki artışla birlikte Fed, politika faizini 23 yılın yani 2001'den bu yana en yüksek aralık olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkardı.

2022 yılının mart ayından bu yana 11. faiz artırımını gerçekleştiren Banka, Temmuz 2023 itibarıyla faiz oranını toplam 525 baz puan yükseltmiş oldu.

Fed bundan sonra faiz artırım döngüsüne son verdi ve toplantılarında politika faizini sabit bıraktı.