Fed gelecek yıl toplantı tarihlerini açıkladı

Fed'in yaptığı açıklamada, belirtilen senelerde düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi.

Fed bu zamana kadar yaptığı gibi, bu sene de 8 tane toplantı düzenleyecek.

Bu açıklamaya göre, FOMC toplantıları 2025’te 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta düzenlenecek.

Bankanın toplantıları, 2026’da da 27-28 Ocak, 17-18 Mart, 28-29 Nisan, 16-17 Haziran, 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Ayrıca 2027’nin ilk FOMC toplantısı ise 26-27 Ocak'ta yapılacak.

Yapılan açıklamaya göre FOMC toplantılarının ikinci gününde politika karar metnin yayımlanacağı, daha sora Fed başkanının basın toplantısı düzenleyeceği aktarıldı.

Fed'in 2024’ün geri kalan döneminde ise 3 toplantısını 17-18 Eylül, 6-7 Kasım ve 17-18 Aralık'ta düzenleyecek.