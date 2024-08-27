Fed indirimleriyle parlayacak para birimi

Fed'in faiz indirimlerinin küresel piyasalarda yeni bir dönemin kapısını açması ön görülürken, bu yeni döneme dair tahminler de gelmeye başladı.

Eurizon SLJ Capital CEO’su Stephen Jen’e göre ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla Çinli şirketler de 1 trilyon dolardan fazla bir tutarda dolar cinsi varlıklarını satmaya başlayabilir ve bu da yuanın yüzde 10’a kadar değerlenmesine imkan verebilir.

“Dolar gülümsemesi” teorisi üzerine yaptığı projelerle bilinen Jen, ABD’de enflasyonun hız kesmeye devam etmesiyle Fed’in faizleri piyasaların beklediğinden daha agresif bir biçimde düşüreceğini tahmin ediyor. Jen “Bu durum, Amerika’nın ikiz açıkları ve yumuşak iniş beklentileriyle birlikte, aşırı değerli olduğu değerlendirilen doların düşeceği yönündeki inancını güçlendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.