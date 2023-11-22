FED tutanakları Avrupa Borsalarını yükseltti

Fed’in son toplantısına ilişkin tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsediklerini ve enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olması durumunda faiz artırımına gidebileceklerini gösterdi.

KAYNAK: AA
FED tutanakları Avrupa Borsalarını yükseltti

Bu haber, Avrupa borsalarında İngiltere hariç yükselişe neden oldu. Stoxx Europe 600, CAC 40, DAX ve FTSE MIB 30 endeksleri değer kazanırken, FTSE 100 endeksi düştü.

Avro/dolar paritesi ise 1,088 seviyelerinde geriledi.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Para Politikası Kurulu tutanaklarının etkisiyle İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, tüm yetkililerin, enflasyon sürdürülebilir şekilde belirlenen hedefe gerileyene kadar para politikasının kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı kanaatini taşıdığı belirtildi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 artarak 457,24 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak 7.260,73 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36’lık artışla 16.957,82 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,01’lik artışla 29,154,91 puandan kapandı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 azalarak 7.469,51 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.26 itibarıyla yüzde 0,303 azalışla 1,088 seviyelerinde seyrediyor.

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