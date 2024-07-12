Fed üyesinden faiz mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fed üyesinden faiz mesajı

Chicago Fed Başkanı Goolsbee ABD enflasyonda yüzde 2 enflasyonuna doğru gidildiğini söyledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee’nin yaptığı açıklamaya göre ABD ekonomisinin 2024’ün başlarında yaşanan bir yükseliş sonrasında yüzde 2 enflasyona ulaşma yolunda ilerlediğini söyleyerek, faiz oranlarını düşürmek için zamanın yakın olduğuna dair güveninin arttığını ifade etti.

Goolsbee yüzde 2'ye giden yolun göründüğünü söyledi.

Goolsbee, dün açıklanan, enflayosn Haziran ayında Mayıs ayından beri beklenmedik bir biçimde düştüğünü gösteren hükümet raporu "mükemmel" bir haberdi ve Mayıs ayındaki verilerle birlikte, Ocak ayında beklenenden daha güçlü enflasyon göstergelerinin ilerlemenin tersine dönmesinden ziyade sadece "yolda bir tümsek" olduğunu belirtti.

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