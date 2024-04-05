Fed yetkilisinden enflasyon mesajı

Barkin 2024’ün başında tahminlerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin cesaret verici olmadığını söyledi.

Barkin, bu durumun mevsimsel etkilerden olabileceğini dile getirdi.

Barkin, “Ancak bu veriler, inişli çıkışlı bir yol mu, yoksa ekonomik görünümde bir dönüşün işareti mi olduğuna dair soru işaretlerini artırıyor. Beklemenin akıllıca olacağını düşünüyorum. İstihdam piyasasının gücü de göz önüne alındığında faiz indirmeden önce bulutların dağılmasını beklemek için zamanımız olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Fed mart toplantısında faizleri sabit tutarken bu sene için yetkililer 3 faiz indirimi tahmin etmişti. Piyasalar Fed’den ilk faiz indirimini haziran ayında bekliyor.

Barkin faizleri kısıtlayıcı düzeyde tutmanın enflasyonu hedefe getireceğini dile getirdi.